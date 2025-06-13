Компания OnePlus готовит сразу два новых смартфона линейки Nord. Сегодня оба устройства были замечены в базе данных тестов производительности Geekbench. Речь идет о моделях Nord 5 и более доступной Nord CE5. По слухам, официальная презентация состоится 8 июля.

Смартфон OnePlus Nord CE5 будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 8350 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство уже работает на Android 15 — что может показаться неудачным моментом, поскольку Google недавно представила Android 16.

Еще в апреле в сеть попало изображение, предположительно демонстрирующее внешний вид Nord CE5. Согласно утечке, смартфон получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, дополненная 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также ожидается наличие 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.