До запуска OnePlus Nord 5 осталось менее месяца, и свежая утечка с Geekbench раскрыла неожиданный поворот — смартфон будет работать на чипсете Qualcomm, а не MediaTek Dimensity 9400e, как предполагалось ранее.

Согласно базе данных Geekbench, модель под кодом CPH2707 оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. В тестах устройство набрало 1977 баллов в одноядерном и 5090 баллов в многоядерном режиме. Аппарат работает на Android 15, вероятно с оболочкой OxygenOS 15.

Среди других предполагаемых характеристик Nord 5 — OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, фронтальная камера на 16 МП, а также основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Одной из ключевых особенностей станет аккумулятор емкостью 7000 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.