Компания OnePlus готовится к запуску своего следующего флагмана — OnePlus 15. Надёжный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне, включая информацию о камере, дизайне и характеристиках дисплея. Главное новшество — это переход к собственной камере, разработанной без участия партнёров, включая Hasselblad.

Фирменная камера OnePlus вместо Hasselblad

Согласно утечке, OnePlus 15 станет первым смартфоном бренда с собственной системой обработки изображений. Это означает отказ от сотрудничества с Hasselblad, которое сопровождало флагманы OnePlus с 2021 года.

Новая камера будет интегрирована в переработанный модуль на задней панели, где исчезнет привычное круглое оформление. Внутри ожидается три 50‑мегапиксельных сенсора: основной, сверхширокоугольный и перископ с 3-кратным оптическим зумом.

Дисплей и конструкция

Флагман получит плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K, выполненный по технологии LIPO. Эта технология позволяет сделать рамки ещё тоньше по сравнению с устаревшими COG и COF, улучшая внешний вид и интеграцию экрана в корпус.

Производительность и автономность

OnePlus 15 будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite 2, который должен стать одним из самых производительных решений в мире Android в 2025 году.

Смартфон также удивит аккумулятором на 7000 мАч — это существенно выше среднего значения для флагманов. Поддерживаются 100-ваттная быстрая зарядка по кабелю и 50-ваттная беспроводная. В комплекте ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69.

Дата анонса

OnePlus 15, по информации инсайдеров, будет представлен в октябре — по аналогии с прошлогодним релизом OnePlus 13. Вероятно, в ближайшие месяцы появятся официальные тизеры и подтверждение новых возможностей камеры.

OnePlus, похоже, готовит флагман нового уровня — с акцентом на автономность, производительность и отказ от прежних партнёрств в пользу собственного подхода к мобильной фотографии.