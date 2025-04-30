Пользователи флагманской серии Samsung Galaxy S25 ждали крупного обновления в мае 2025 года, но, похоже, им придётся подождать ещё. Согласно утечке от надёжного инсайдера Alfaturk, вместо обещанных улучшений камер и производительности смартфоны получат только майский патч безопасности.

Камеры и Galaxy AI останутся без апгрейда

Ранее ожидалось, что обновление принесёт:

улучшения качества фото и видео;

оптимизацию системных компонентов;

доработки для Galaxy AI, включая функции вроде Photo Assist.

Однако свежая информация с платформы X (бывший Twitter) указывает: Samsung отложила внедрение этих новшеств из-за непредвиденных проблем на этапе тестирования. Это подтверждает и внутренняя маркировка прошивки — вместо обозначений «U2» и «DB» теперь используются «S3» и «DA», что свидетельствует онезначительном релизе без новых функций.

Samsung играет в осторожность

Компания известна своим педантичным подходом к качеству прошивок. Поэтому задержка, скорее всего, связана с доработкой функций и устранением багов, а не с отказом от планов. Возможно, масштабное обновление будет выпущено позже — в июне или июле.

Пока же пользователи Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra могут рассчитывать лишь на регулярную защиту системы через раздел «Настройки > Обновление ПО».

Стоит ли ждать S26?

С учётом переноса функциональных апдейтов, многие задумываются: стоит ли подождать Galaxy S26? Пока рано делать выводы, но по слухам, следующая серия будет снова работать на чипах Exynos в большинстве регионов. Это делает Galaxy S25 с чипами Snapdragon 8 Gen 3 более надёжной покупкой на текущий момент.