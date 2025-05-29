Компания Nothing официально анонсировала свой первый полноценный флагман — Phone (3), релиз которого ожидается уже в июле. В преддверии запуска бренд начал делиться первыми деталями о новинке, и одна из них оказалась неожиданно разочаровывающей: устройство лишится культовой светодиодной подсветки Glyph на задней панели.

Glyph-подсветка и полупрозрачный дизайн стали визитной карточкой смартфонов Nothing с самого первого поколения. Эти элементы сразу делали устройства визуально отличимыми на фоне однотипных конкурентов. Однако в своем недавнем заявлении компания подтвердила, что в Phone (3) светодиодов не будет — по крайней мере, в привычном виде.

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Хотя на первый взгляд решение выглядит странным, фанаты уже предполагают, что речь может идти не об отказе от световой индикации в целом, а о смене технологии. Один из пользователей X (бывший Twitter) предположил, что Nothing может перейти на точечную матричную систему, которая будет более гибкой и энергоэффективной. Такой шаг выглядел бы логичным развитием идеи Glyph.

Вопрос в том, насколько пользователи действительно использовали подсветку в повседневной жизни. Несмотря на визуальный эффект, для многих Glyph оставался скорее маркетинговой особенностью, нежели функциональным элементом. Возможно, компания решила, что пора сосредоточиться на более традиционных аспектах флагмана — производительности, камерах и экосистеме.