Nothing Phone (3) будет официально представлен на американском рынке. Об этом сообщил основатель бренда Карл Пей, отвечая на вопрос пользователя в Twitter/X.

Как Nothing планирует укрепить позиции в США

Nothing уже предпринимала попытки выйти на рынок США: в 2023 году компания официально выпустила там Phone (2), который продавался через розницу и поддерживал американские сети. Этот шаг стал важной вехой для молодого бренда.

Однако позже компания вновь ограничилась только «бета-программами» для моделей Phone (2a), Phone (3a) и устройств дочернего бренда CMF. Эти смартфоны были доступны только через сайт компании и не имели полноценной сертификации сетей в США.

Теперь, по словам Карла Пея, с Nothing Phone (3) бренд снова делает ставку на полноценный запуск.

Что именно сказал Карл Пей

В ответ на вопрос в соцсетях Пей заявил, что Nothing Phone (3) «на 100%» появится в США. Хотя прямо он не уточнил детали запуска, из контекста ясно, что речь идет о нормальном старте через официальные каналы, а не о бета-программе.

Это логичное развитие событий: вторая версия показала хороший потенциал на американском рынке, и у бренда есть все шансы закрепить успех с новой моделью.

Когда ждать Nothing Phone (3)

По предварительным данным, смартфон дебютирует в третьем квартале 2025 года. Презентация может состояться уже в июле. Пока официальных характеристик нет, но ожидается, что компания сохранит фокус на дизайне, оригинальных решениях и хорошем соотношении цена/качество.

А как вы думаете, сможет ли Phone (3) потеснить конкурентов в США? Делитесь мнением в комментариях!