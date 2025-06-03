Бренд Nothing делает шаг в премиум-сегмент: летом 2025 года компания представит свой первый флагманский смартфон Phone (3) и дебютные накладные наушники Headphone (1). Новая утечка раскрывает ключевые подробности о цветах устройств и их стоимости.

Phone (3): от среднего класса к флагманам

По данным инсайдера @MysteryLupin в X, Nothing Phone (3) будет доступен в двух цветах — чёрном и белом. Смартфон выйдет в июле 2025 года, а его стоимость составит $799 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, а также $899 за модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Эти цены соответствуют ранним намёкам Карла Пея, основателя Nothing, который говорил о цене около £800. Указание стоимости в долларах указывает на возможный полноценный запуск в США.

Phone (3) может отказаться от фирменной системы подсветки Glyph в пользу нового интерфейса с точечной матрицей. Подробности пока не раскрыты.

По слухам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и тройную камеру с модулями на 50 МП, что делает его конкурентом для предстоящих Google Pixel 10 и Samsung Galaxy S25.

Headphone (1): первый шаг в мир премиум-аудио

Nothing планирует выпустить первые накладные наушники Headphone (1) 30 сентября 2025 года. Они будут доступны в чёрном и белом цветах и стоить $299. По словам Карла Пея, цель — предложить конкурентоспособную альтернативу флагманским моделям, таким как Sony WH-1000XM6, но по более доступной цене.

Подробности о характеристиках пока не раскрыты, но учитывая опыт компании с продуктами Ear (2), можно ожидать поддержку активного шумоподавления (ANC), режима прозрачности и других современных функций.

Перспективы Nothing на рынке

С Phone (3) и Headphone (1) бренд Nothing делает ставку на премиум-сегмент, надеясь привлечь внимание аудитории, которая ищет стильные и функциональные устройства. Удастся ли компании закрепиться в этом сегменте — покажет время. Ожидается, что по мере приближения релиза появятся новые подробности и утечки.