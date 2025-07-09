Samsung представила Galaxy Z Fold 7 в четырёх расцветках: три доступны повсеместно, а одна — эксклюзивно через официальный сайт. Обновлённый дизайн устройства стал тоньше и легче, а палитра подчёркивает его строгий и современный облик.

Galaxy Z Fold 7 представлен в четырёх цветах

Компания сделала ставку на сдержанные оттенки с равномерным исполнением: корпус и выступ камеры окрашены в один тон. Galaxy Z Fold 7 доступен в следующих вариантах:

Blue Shadow

Silver Shadow

Jet-black

Mint (эксклюзивно на Samsung.com)

Каждый из оттенков подобран с расчётом на разные предпочтения пользователей — от нейтральной классики до выразительных решений.

Blue Shadow — глубокий тёмно-синий

Blue Shadow — это насыщенный тёмно-синий цвет, который становится ярче при определённом освещении. Он выглядит сдержанно, но современно, и хорошо сочетается с формой устройства. Камера и рамка корпуса окрашены в тот же оттенок, что создаёт цельный и аккуратный внешний вид.





Этот вариант подойдёт тем, кто хочет современный и стильный смартфон без лишней вычурности.

Silver Shadow — светло-серый с зеркальным эффектом

Silver Shadow — светло-серый оттенок с полированным блеском, который отражает окружающие цвета. Несмотря на простоту, он не выглядит скучно. Цвет полностью совпадает на корпусе и блоке камер, что сохраняет визуальную целостность.





Этот вариант подойдёт пользователям, предпочитающим минимализм с лёгким акцентом на утончённость.

Jet-black — классический чёрный

Jet-black — насыщенный чёрный цвет, подчёркивающий тонкий и лёгкий корпус Galaxy Z Fold 7. Он выглядит строго и премиально. Однако стоит учесть, что наличие этого цвета зависит от региона, и он может быть доступен не во всех странах.





Корпус и выступ камеры выполнены в едином чёрном тоне.

Mint — эксклюзивный цвет на Samsung.com

Цвет Mint доступен только при покупке на сайте Samsung. Это яркий и свежий мятный оттенок, выделяющийся на фоне более сдержанной палитры остальных вариантов. Он выглядит живо и молодёжно — для тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность.

Цвета подчёркивают сдержанность дизайна

Samsung сделала выбор в пользу неброской, но утончённой цветовой гаммы. Несмотря на то, что складной форм-фактор сам по себе привлекает внимание, производитель отказался от ярких решений в пользу элегантности. Galaxy Z Fold 7 выглядит более сдержанно, чем предыдущие модели, а единственным акцентом стала мятная версия Mint.