12 мая в России начались официальные продажи смартфона realme P3. Новинка уже доступна на AliExpress по стартовой цене от 16 801 рубля. realme P3 — это сбалансированный смартфон среднего класса с акцентом на производительность, автономность и игровую оптимизацию. Устройство построено на 5G-чипсете Snapdragon 6 Gen 4, который сочетает высокую скорость работы и энергоэффективность.

Яркий экран и продвинутые фишки для геймеров

Смартфон оснащён AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и поддержкой технологии Esports Display. Это обеспечивает плавную анимацию, высокую контрастность и комфортную работу даже на солнце.

Для геймеров реализована функция GT Boost, которая с помощью искусственного интеллекта повышает производительность в играх и позволяет достигать до 120 кадров в секунду в популярных тайтлах.

Автономность, охлаждение и защита

Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч гарантирует долгую работу устройства без подзарядки, а поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет восполнить заряд за считанные минуты.

realme P3 получил степень защиты IP69 — это высший стандарт устойчивости к воде и пыли. Смартфон надёжен даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Для стабильной работы в играх и под нагрузкой предусмотрена система охлаждения AeroSpace Cooling System, эффективно снижающая температуру корпуса.

Камеры и память

Основная камера устройства — 50 Мп с поддержкой ИИ. Она позволяет получать чёткие и насыщенные фотографии, а также обрабатывать снимки быстро и точно.

Модель поставляется с 26 ГБ динамической оперативной памяти (объединённая физическая и виртуальная) и накопителем на 256 ГБ — этого достаточно для хранения большого количества приложений, видео и фотографий.

Условия доставки

По данным за март, средний срок доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократился до 14,1 дня. Около 87% посылок отправляются напрямую авиацией, что ускоряет получение заказов.