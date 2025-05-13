Motorola официально представила в Индии свой новый флагманский раскладной смартфон Razr 60 Ultra. Это самый продвинутый Razr в истории бренда, сочетающий мощную начинку, усовершенствованный дизайн и впечатляющие дисплеи. Продажи стартуют 21 мая по цене 99 999 рупий.

Два экрана — оба LTPO и до 4000 нит яркости

Основной дисплей — 6.96-дюймовый LTPO pOLED с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц. Внешний 4-дюймовый экран также выполнен по технологии LTPO и поддерживает тот же диапазон частоты. По данным производителя, оба дисплея стали ярче: до 4000 нит для внутреннего и 3000 нит — для внешнего экрана.

Флагманский чип и максимум памяти

В основе устройства — новейший Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В паре с ним работает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища стандарта UFS 4.0. Это делает Razr 60 Ultra одним из самых мощных складных смартфонов на рынке.

Камеры: 50 МП везде

Motorola сделала ставку на универсальность и симметрию: смартфон оснащён тремя 50-мегапиксельными камерами. Основной модуль с OIS, сверхширик и фронтальная камера имеют одинаковое разрешение — редкость в сегменте раскладных телефонов.

Зарядка, защита и звук — всё на уровне

Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч поддерживает 68 Вт проводную и 30 Вт беспроводную зарядку. Другие особенности:

Android 15 «из коробки»

Стереодинамики с Dolby Atmos

Защита от влаги и пыли по стандарту IP48

Стекло Corning Gorilla Glass Ceramic

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, боковой сканер отпечатков

Дизайн и материалы: кожа и дерево

Razr 60 Ultra будет доступен в трёх цветах с сертификацией Pantone:

Scarab (тёмно-зелёный)

Rio Red (веганская кожа)

Mountain Trail (вариант с древесной текстурой)

Старт продаж

Первая волна продаж стартует 21 мая 2025 года. Версия 16 ГБ + 512 ГБ будет доступна на Amazon India, официальном сайте Motorola, в магазинах Reliance Digital и других розничных точках.