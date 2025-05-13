Motorola официально представила в Индии свой новый флагманский раскладной смартфон Razr 60 Ultra. Это самый продвинутый Razr в истории бренда, сочетающий мощную начинку, усовершенствованный дизайн и впечатляющие дисплеи. Продажи стартуют 21 мая по цене 99 999 рупий.
Два экрана — оба LTPO и до 4000 нит яркости
Основной дисплей — 6.96-дюймовый LTPO pOLED с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц. Внешний 4-дюймовый экран также выполнен по технологии LTPO и поддерживает тот же диапазон частоты. По данным производителя, оба дисплея стали ярче: до 4000 нит для внутреннего и 3000 нит — для внешнего экрана.
Флагманский чип и максимум памяти
В основе устройства — новейший Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В паре с ним работает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища стандарта UFS 4.0. Это делает Razr 60 Ultra одним из самых мощных складных смартфонов на рынке.
Камеры: 50 МП везде
Motorola сделала ставку на универсальность и симметрию: смартфон оснащён тремя 50-мегапиксельными камерами. Основной модуль с OIS, сверхширик и фронтальная камера имеют одинаковое разрешение — редкость в сегменте раскладных телефонов.
Зарядка, защита и звук — всё на уровне
Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч поддерживает 68 Вт проводную и 30 Вт беспроводную зарядку. Другие особенности:
- Android 15 «из коробки»
- Стереодинамики с Dolby Atmos
- Защита от влаги и пыли по стандарту IP48
- Стекло Corning Gorilla Glass Ceramic
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, боковой сканер отпечатков
Дизайн и материалы: кожа и дерево
Razr 60 Ultra будет доступен в трёх цветах с сертификацией Pantone:
- Scarab (тёмно-зелёный)
- Rio Red (веганская кожа)
- Mountain Trail (вариант с древесной текстурой)
Старт продаж
Первая волна продаж стартует 21 мая 2025 года. Версия 16 ГБ + 512 ГБ будет доступна на Amazon India, официальном сайте Motorola, в магазинах Reliance Digital и других розничных точках.