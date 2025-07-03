Компания Motorola анонсировала новую модель G100 Pro, относящуюся к среднеценовому сегменту. Главными особенностями смартфона стали высочайшая степень защиты корпуса (IP69), камера на базе сенсора Sony и аккумулятор увеличенной емкости – 6 720 мАч, при этом толщина корпуса составляет всего 7,8 мм.

Motorola G100 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, а защита обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Фронтальная 32-мегапиксельная камера расположена в круглом вырезе, а на задней панели находится основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.

Дополнительным плюсом является соответствие корпуса сразу нескольким стандартам защиты: IP68/69 и MIL-STD 810H. Размеры устройства составляют 161,2×74,7×7,8 мм, а вес – 198 граммов. Аппаратная платформа базируется на процессоре MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Также имеются стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятор на 6720 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Стоимость Motorola G100 Pro варьируется в зависимости от конфигурации:



