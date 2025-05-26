Motorola готовит к запуску новый смартфон Edge 2025 на рынке США. В то время как серия Edge 60 уже доступна в Европе и Азии, американская версия пока не анонсирована. Однако свежие рендеры, опубликованные инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), дают полное представление о будущем устройстве.

Смартфон Motorola Edge 2025 внешне почти не отличается от модели 2024 года: изогнутый дисплей с центральным отверстием под фронтальную камеру, кнопки питания и регулировки громкости расположены справа, а слева — фирменная Quick Button, возвращающаяся из прошлой версии. Эта кнопка позволяет быстро запускать определённые приложения или функции, например электронную почту или режим веб-камеры.

Основные изменения коснулись задней панели. Edge 2025 получил тройную камеру вместо двойной, что увеличило размер блока камер. Изменился и дизайн светодиодной вспышки. Корпус выполнен с отделкой под искусственную кожу, а цвет представлен в стиле Pantone — зелёный оттенок. Будут ли другие цвета, пока неизвестно.

Точные технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что Motorola Edge 2025 будет оснащён OLED-дисплеем с высокой частотой обновления, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки 68 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Смартфон будет работать под управлением Android 15.

Для сравнения: модель Edge 2024 имела 6,6-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Основная камера представляла собой 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700C с оптической стабилизацией, дополнительная — 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с поддержкой макросъёмки. Фронтальная камера — 32 Мп. Смартфон поддерживал стереозвук с Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G и имел ту же Quick Button.

Дата запуска Motorola Edge 2025 пока не объявлена, но с учётом утечки и прошлогоднего июньского релиза, официальная премьера ожидается в ближайшее время.