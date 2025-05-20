Компания Meizu громко вернулась на мировой рынок, представив сразу пять новых смартфонов, а также AR-очки и умное кольцо. Объявление состоялось в рамках мероприятия Fly with me, а первым шагом глобальной экспансии станут рынки России, Испании, Малайзии и Вьетнама.

Meizu Note 22 4G — камера на 108 МП и до 1 ТБ памяти

Один из ключевых анонсов — смартфон Meizu Note 22 4G. Он получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Helio G99 и батарею на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Основная камера на 108 МП, также есть 8 МП ультраширик и фронтальная камера на 32 МП.

Note 22 4G будет стоить от 180 до 300 долларов США в зависимости от конфигурации. Объём встроенного хранилища варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ, во всех версиях установлено 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет защиту от брызг по стандарту IP54.

Доступные модели mblu 22 и mblu 22 Pro

Бюджетные модели mblu ориентированы на доступность. Meizu mblu 22 Pro стоит от 100 до 130 долларов США. Он оснащён 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 720p+, чипом Helio G81, основной камерой на 50 МП и фронталкой на 8 МП. Также есть стереодинамики, разъём 3.5 мм и слот для microSD. Ёмкость аккумулятора — 5 000 мАч, зарядка — 18 Вт.

Базовая конфигурация включает 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, также доступны версии 6/256 ГБ и 8/256 ГБ. Смартфон также защищён от брызг, но без официального IP-рейтинга.

Meizu mblu 22 — ещё более доступный Android Go-смартфон стоимостью 80–90 долларов. Он основан на 28-нм чипе от Unisoc, имеет 3 или 4 ГБ оперативной памяти, экран с диагональю 6,79 дюйма и частотой 90 Гц. Камеры попроще — 13 МП сзади и 5 МП спереди. Аккумулятор тот же на 5 000 мАч, но зарядка ограничена 10 Вт.

Носимая электроника и стратегия “All in AI”

Кроме смартфонов, Meizu показала AR-очки StarV View и умное кольцо StarV Ring2 с фокусом на здоровье. Обе новинки станут частью новой экосистемы Meizu, основанной на стратегии All in AI.

«Наша стратегия All in AI объединяет “железо”, софт и сервисы в единую умную экосистему. Мы продолжим создавать доступные и персонализированные устройства с учётом потребностей пользователей в разных регионах», — прокомментировал Чэн Ли, директор по глобальному бизнесу Meizu.

В будущем Meizu планирует расширить своё присутствие в более чем 30 странах.