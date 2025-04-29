Meizu готовится представить новую серию Note 16 в мае, и теперь мы знаем, как будут выглядеть смартфоны. Генеральный менеджер Meizu в Китае Сяо Бо раскрыл официальный дизайн устройств, вдохновлённый традиционными китайскими «круглыми балками» и с отсылками к стилю складных смартфонов Huawei.

Серия Meizu Note 16 будет доступна минимум в двух цветах — белом и красном. Белая версия получит серебристую рамку, а красная — золотую. Оба варианта будут выделяться красной кнопкой питания. Сзади расположен восьмиугольный блок камер с двумя сенсорами и круговой вспышкой.

Обычный Meizu Note 16 получит 6,78-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и фронтальную камеру на 8 МП. Система основных камер включает 50 МП основной сенсор и 2 МП вспомогательный.

Внутри установлен чипсет Unisoc T765, смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой Flyme AIOS 2. Также ожидается крупная батарея на 6 600 мАч с поддержкой проводной зарядки 40 Вт. При этом более продвинутый Note 16 Pro, по слухам, получит чуть меньший аккумулятор (6 150 мАч), но с быстрой зарядкой 80 Вт.

По предварительным данным, стоимость Meizu Note 16 в Китае составит около 1 000 юаней (примерно $140), что делает его одним из самых доступных смартфонов с Android 15 и такой батареей.