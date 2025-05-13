MediaTek официально представила свой новый 4G-чипсет Helio G200, и уже известно, на каком устройстве он появится первым. Согласно заявлению компании, первенцем на этом чипе станет грядущий смартфон Tecno Spark 40 Pro+, который войдёт в глобальную линейку Spark 40, стартующую в июле 2025 года.

Новый чипсет без 5G, но с улучшениями

Хотя Helio G200 не поддерживает 5G, MediaTek делает ставку на повышение производительности в рамках 4G-сетей. Чипсет получил восьмиядерную архитектуру: два ядра Cortex-A76 с частотой 2.2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. Tecno утверждает, что новый процессор набирает около 470 000 баллов в бенчмарке AnTuTu, что на 10% больше по сравнению с предыдущими решениями.

Графическая подсистема также получила небольшой апгрейд. GPU Mali-G57 MC2 теперь работает на частоте 1.1 ГГц (против 1.0 ГГц у Helio G99 и G100), что обеспечивает примерно на 10% выше производительность в однопоточном режиме.

DC SAR и другие особенности

Одним из самых интересных новшеств стал DC SAR — технология динамического адаптивного отклика, которая, по словам Tecno, повышает стабильность связи и эффективность в условиях слабого сигнала. Это должно особенно пригодиться пользователям в регионах с нестабильным покрытием.

В остальном Helio G200 не предлагает серьёзных отличий от предыдущих моделей вроде Helio G100 или G99. Между ними есть множество схожих черт, и в отдельной статье компания обещает рассказать об этих нюансах подробнее.

Что известно о Spark 40 Pro+

Подробности о самом смартфоне Tecno Spark 40 Pro+ пока держатся в секрете. До запуска линейки остаётся почти два месяца, и в ближайшее время производитель, скорее всего, начнёт публиковать первые тизеры. Мы будем следить за обновлениями и делиться новой информацией по мере её появления.