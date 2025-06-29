Новый дизайн модуля камеры iPhone 17 Pro может привести к первому за шесть лет изменению расположения логотипа Apple на задней панели устройства. Об этом сообщил инсайдер Majin Bu, опубликовавший изображение и детали на своём сайте.

По словам источника, Apple перенесёт фирменный логотип ниже обычного — в нижнюю центральную часть корпуса. Причиной изменений стал обновлённый модуль камеры, который, как ожидается, займёт всю верхнюю часть задней панели. Bu утверждает, что одна из компаний, с которой он сотрудничает и которая занимается производством чехлов, уже начала подготовку к выпуску аксессуаров с учётом нового расположения логотипа.

Новый модуль камеры может занять всю верхнюю часть корпуса

Инсайдер продемонстрировал схематическое изображение, на котором виден переработанный блок камер и смещённый логотип Apple. Хотя официального подтверждения ни по одному из этих изменений пока нет, информация о появлении полноразмерной камеры во всю ширину устройства ранее неоднократно фигурировала в других утечках.

По имеющимся данным, в новой конфигурации камеры iPhone 17 Pro основные три объектива останутся слева, как и сейчас, но вспышка и датчик LiDAR переместятся вправо. Таким образом, модуль растянется практически на всю ширину устройства, что и вызвало необходимость изменения размещения логотипа.





Первое смещение логотипа с 2019 года

Последний раз Apple меняла расположение логотипа в 2019 году с выходом iPhone 11. Тогда эмблему разместили по центру задней панели и убрали надпись «iPhone», которая ранее находилась в нижней части корпуса. До этого логотип располагался выше, ближе к верхнему краю, как, например, в iPhone X.

Переход на новое расположение камеры в iPhone 17 Pro может стать самым крупным редизайном модуля с момента выпуска iPhone 11. Тогда вертикальная линейка камер была заменена на более крупный квадратный блок с закруглёнными углами, ставший отличительной чертой последних моделей.





Слухи о дополнительном охлаждении

Ранее Majin Bu также сообщал о возможном появлении в iPhone 17 Pro новой системы охлаждения с использованием паровой камеры. Однако сам источник отметил, что проект находится на ранней стадии, и в конструкции ещё предстоит решить ряд технических вопросов.

Хотя достоверность всех этих сведений остаётся под вопросом, слухи о редизайне камеры и сопутствующих изменениях в конструкции корпуса продолжают набирать обороты.



