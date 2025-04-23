iQOO готовится представить смартфоны Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro 28 апреля в Китае. В преддверии официального анонса бренд уже раскрыл ключевые характеристики, включая дизайн, процессоры, ёмкость аккумулятора и возможности зарядки. Кроме того, серия рекламных постеров подтвердила технические параметры дисплея, подогревая интерес к грядущей новинке.

Экран: OLED, 144 Гц и яркость до 5500 нит

Обе модели получат плоский 6,78-дюймовый OLED-дисплей LTPS с разрешением 1.5K. Используется панель TCL Huaxing C9+ с частотой обновления 144 Гц и мгновенной частотой отклика в 3000 Гц. Максимальная яркость экрана составит 2000 нит, а локальная пиковая яркость достигнет 5500 нит при 1% APL и 4400 нит при 25% APL.

Для защиты глаз предусмотрены глобальное DC-диммирование и ШИМ-димминг с частотой 4320 Гц. Также подтверждено наличие флагманского температурного датчика и сертификата SGS Five-star Sunlight Screen.

Процессоры и камеры

Z10 Turbo будет оснащён чипсетом Dimensity 8400, тогда как Z10 Turbo Pro получит более мощный Snapdragon 8s Gen 4. Стандартная модель получит двойную камеру с сенсорами на 50 Мп и 2 Мп, а Pro-версия — вероятно, систему из 50 Мп и 8 Мп.

Аккумулятор и зарядка

Z10 Turbo укомплектован аккумулятором на 7,620 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. В свою очередь, Z10 Turbo Pro предложит батарею на 7,000 мАч и быструю зарядку мощностью 120 Вт. По заявлению производителя, полная зарядка Pro-модели займёт всего 33 минуты — ощутимое улучшение по сравнению с Z9 Turbo.

Вывод

Серия iQOO Z10 Turbo обещает стать сбалансированным решением с упором на производительность, автономность и экран высокого класса. Подробности о цене и других спецификациях ожидаются на презентации 28 апреля.