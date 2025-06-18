Линейка iQOO Z10 получила новое пополнение — модель Z10 Lite стала самым доступным представителем серии. Она оценена в 9 999 рупий (примерно $115) и вскоре появится на рынке под альтернативным именем vivo T4 Lite.

Ниже — краткий обзор характеристик устройства и условий запуска.

Экран, камера и дизайн

Смартфон оснащён 6,74‑дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. В каплевидном вырезе размещена фронтальная камера на 5 Мп.

На задней панели установлена двойная камера: главный модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор глубины на 2 Мп.

Процессор, память и аккумулятор

В основе устройства лежит восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 6300. Доступны версии с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителями на 128 или 256 ГБ. Поддерживается расширение памяти с помощью microSD.

Смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Заявлена защита по стандарту IP64.

Программное обеспечение и дополнительные функции

iQOO Z10 Lite работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. Производитель обещает три года обновлений безопасности.

Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и 3,5‑мм аудиоразъём.

Цены и доступность

Смартфон представлен в цветах Titanium Blue и Cyber Green. Варианты комплектаций:

• 4/128 ГБ — 9 999 рупий ($115)

• 6/128 ГБ — 10 999 рупий ($127)

• 8/256 ГБ — 12 999 рупий ($150)