Компания iQOO открыла предзаказы на свой новый флагман Neo10 Pro+ в Китае, официальная премьера которого ожидается уже в этом месяце. Вместе с этим бренд показал и окончательный дизайн устройства.

Внешне Neo10 Pro+ напоминает обычную версию Neo10 Pro, но отличается ярким синим корпусом с шахматным узором. Согласно последним утечкам, смартфон будет оснащён топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite, который станет логическим продолжением линейки 8 Gen.

Устройство получит крупный 6.82-дюймовый дисплей с «2K»-разрешением, что обещает высокую детализацию и насыщенные цвета. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

С точки зрения камер iQOO Neo10 Pro+ предложит двойной модуль: основной сенсор на 50 Мп и ультраширокоугольный объектив на 8 Мп. Подробностей о фронтальной камере или дополнительных функциях пока не раскрыто.

Ожидается, что официальные характеристики и дата начала продаж будут объявлены в ближайшие недели.