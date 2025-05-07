iQOO раскрыла, что её будущий смартфон Neo 10 будет запущен в Индии в двух цветах.

Один из вариантов уже был показан ранее — это Inferno Red с двухцветной отделкой в бело-красной гамме. Второй цвет — Titanium Chrome — представляет собой шампань-золотистый корпус с матовой текстурой задней панели и боковин.

Сообщается, что iQOO Neo 10 основан на китайской модели iQOO Z10 Turbo Pro, хотя официального подтверждения этому пока нет. Компания активно дразнит аудиторию тизерами, но дату релиза в Индии пока не раскрывает.

Тем временем бренд проводит офлайн-сессии с возможностью протестировать устройство в Мумбаи и Мадурае. Желающим необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании.