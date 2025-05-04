После сертификации моделей I2405 и I2408 стало ясно, что iQOO готовит глобальный релиз смартфона iQOO Neo 10. Официальные тизеры уже появились на сайте iQOO India и в магазине Amazon, указывая на запуск уже в этом месяце.

Первый тизер показывает заднюю панель устройства с бело-оранжевой двухцветной отделкой и слоганом «Dual Chip Power». Предполагается, что смартфон получит функцию halo light — динамическую подсветку вокруг блока камер.

Второй тизер усиливает упор на двухчиповую архитектуру, намекая на наличие выделенного графического/дисплейного чипа в паре с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4. По слухам, iQOO Neo 10 может оказаться переработанной версией iQOO Z10 Turbo Pro и станет первым смартфоном в Индии на базе Snapdragon 8s Gen 4.

Если опираться на характеристики Z10 Turbo Pro, iQOO Neo 10 может получить:

OLED-дисплей 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц,

Чип Snapdragon 8s Gen 4,

12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x,

256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0,

Аккумулятор ёмкостью 7,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой FunTouch OS 15. Основная камера — двойная: 50 МП (с OIS) + 8 МП (ультраширокая), фронтальная — 32 МП.

Для сравнения: Neo 10R дебютировал в феврале в Индии по цене 29,999 рупий (~350 долларов). С учётом улучшенных характеристик, iQOO Neo 10 может получить ценник около 40,000 рупий (~470 долларов), заняв нишу в среднем премиум-сегменте.