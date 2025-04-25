Компания iQOO готовит к выпуску новый смартфон флагманского уровня, который может получить название iQOO Neo 10 Pro+. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в своём посте на Weibo. Несмотря на то, что публикация уже была удалена, она успела раскрыть ключевые характеристики устройства, включая его дисплей, камеры и чипсет.

Флагманский процессор и сверхбыстрая зарядка

Согласно утечке, iQOO Neo 10 Pro+ будет оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Elite. Смартфон с модельным номером V2463A уже появился в базе данных Geekbench, где подтвердилось наличие этого чипсета. Также устройство прошло сертификацию 3C в Китае, из которой стало известно о поддержке 120-ваттной быстрой зарядки.

2K OLED-дисплей и ёмкий аккумулятор

По предварительной информации, смартфон получит плоский OLED-экран с диагональю 6,82 дюйма и разрешением 2K. Также сообщается о большой батарее, возможно, свыше 7000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, утечка упоминает использование двойной платформы, в том числе отдельного чипа, отвечающего за обработку изображения на дисплее.

Камеры и программное обеспечение

iQOO Neo 10 Pro+ будет оснащён фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Основная камера на задней панели будет состоять из 50-мегапиксельного сенсора и дополнительного 8-мегапиксельного объектива, который, скорее всего, окажется сверхширокоугольным. Geekbench также подтвердил наличие 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 15.

Ожидаемые модели и перспективы серии

Традиционно компания iQOO выпускает два флагманских устройства в серии Neo — с чипами Snapdragon и Dimensity. Однако в этом году может быть сделано исключение: версия с Dimensity 9400 Plus, по последним данным, станет частью новой линейки Z10. В частности, ожидается выход модели под названием Z10 Turbo.