vivo подтвердила, что долгожданный iQOO Neo 10 готовится к запуску в Индии. Смартфон продвигается с акцентом на “двойную мощность чипов” — речь, скорее всего, идёт о связке чипсета Snapdragon 8s Gen 4 и фирменного графического процессора vivo Q1.

Фактически — переименованный Z10 Turbo Pro

По информации из нескольких источников, Neo 10 может оказаться международной версией недавно представленного в Китае iQOO Z10 Turbo Pro. Это не первый случай использования чипа vivo Q1 — он уже применялся в iQOO Neo9 Pro. Чип отвечает за оптимизацию дисплея: снижает задержку, уменьшает энергопотребление при высокой частоте кадров и разрешении, а также контролирует нагрев во время тяжёлых игровых сессий.

144 Гц — только в избранных играх

Как и в прошлых моделях, частота обновления экрана в 144 Гц будет доступна лишь в ограниченном числе игровых приложений. Это связано с тем, что графический чип Q1 активируется именно при необходимости максимальной производительности.

Ожидаемые характеристики iQOO Neo 10:

Экран: 6.78″ AMOLED

6.78″ AMOLED Процессор: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Графика: vivo Q1

vivo Q1 Камера: 50 МП основная

50 МП основная Батарея: 7 000 мАч с зарядкой 120 Вт

Смартфон появится в продаже на Amazon India и официальном онлайн-магазине iQOO. Ожидается, что модель будет нацелена на геймеров и продвинутых пользователей, которым важны высокая производительность и автономность.