iQOO Neo 10
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vivo подтвердила, что долгожданный iQOO Neo 10 готовится к запуску в Индии. Смартфон продвигается с акцентом на “двойную мощность чипов” — речь, скорее всего, идёт о связке чипсета Snapdragon 8s Gen 4 и фирменного графического процессора vivo Q1.

Содержание
1. Фактически — переименованный Z10 Turbo Pro
2. 144 Гц — только в избранных играх
3. Ожидаемые характеристики iQOO Neo 10:

Фактически — переименованный Z10 Turbo Pro

По информации из нескольких источников, Neo 10 может оказаться международной версией недавно представленного в Китае iQOO Z10 Turbo Pro. Это не первый случай использования чипа vivo Q1 — он уже применялся в iQOO Neo9 Pro. Чип отвечает за оптимизацию дисплея: снижает задержку, уменьшает энергопотребление при высокой частоте кадров и разрешении, а также контролирует нагрев во время тяжёлых игровых сессий.

iQOO Neo 10

144 Гц — только в избранных играх

Как и в прошлых моделях, частота обновления экрана в 144 Гц будет доступна лишь в ограниченном числе игровых приложений. Это связано с тем, что графический чип Q1 активируется именно при необходимости максимальной производительности.

Ожидаемые характеристики iQOO Neo 10:

  • Экран: 6.78″ AMOLED
  • Процессор: Snapdragon 8s Gen 4
  • Графика: vivo Q1
  • Камера: 50 МП основная
  • Батарея: 7 000 мАч с зарядкой 120 Вт

Смартфон появится в продаже на Amazon India и официальном онлайн-магазине iQOO. Ожидается, что модель будет нацелена на геймеров и продвинутых пользователей, которым важны высокая производительность и автономность.

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