Apple впервые готовит серьёзное обновление объёма оперативной памяти в своих смартфонах: уже в следующем поколении, в линейке iPhone 17, устройства получат до 12 ГБ ОЗУ — как у топовых моделей Samsung Galaxy. Об этом сообщает аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными инсайдами о планах компании.

Apple догоняет Android-флагманы по памяти

В отличие от Samsung и других производителей Android-смартфонов, Apple традиционно не делает акцента на количестве оперативной памяти в iPhone. Эти характеристики редко упоминаются на презентациях и зачастую не фигурируют даже в официальных спецификациях на сайте. До сих пор Apple не стремилась к паритету по объёму ОЗУ с конкурентами — особенно с линейкой Galaxy.

Но ситуация меняется: ожидается, что iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти во всех моделях. Это означает резкий скачок по сравнению с текущими версиями iPhone, где максимум — 8 ГБ.

Младшие модели могут получить меньше из-за поставок

По данным инсайдеров, Apple планирует укомплектовать 12 ГБ оперативной памяти даже тонкую версию iPhone 17 Air, которая будет конкурировать с Galaxy S25 Edge. Однако цепочка поставок может внести коррективы: если возникнут проблемы с доступностью чипов, базовая модель iPhone 17 может остаться на уровне 8 ГБ.

При этом компания нацелена на полный переход к 12 ГБ ОЗУ во всех моделях следующего поколения — iPhone 18 — в 2026 году.

Переход к 12 ГБ объясняется не маркетингом, а ИИ

Apple всегда утверждала, что высокая эффективность взаимодействия программного и аппаратного обеспечения в её устройствах делает большие объёмы ОЗУ не столь критичными. Однако с развитием собственной платформы Apple Intelligence и интеграцией ИИ-функций в iOS, требования к памяти растут.

Увеличение объёма ОЗУ необходимо, чтобы обеспечить плавную работу новых интеллектуальных функций и сохранить тот пользовательский опыт, который ожидают клиенты Apple.

На фоне этих изменений iPhone 17 с 12 ГБ ОЗУ наконец-то сравняется по объёму памяти с флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra. Тем не менее, в некоторых странах Galaxy S25 Ultra будет по-прежнему предлагаться в версии с 16 ГБ, и Apple, похоже, пока не готова перешагнуть эту планку.