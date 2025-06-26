Infinix GT 30 Pro был представлен в конце мая с чипсетом Dimensity 8350 Ultimate. Это был только первый шаг в линейке. Как минимум еще одна модель находится в разработке – на Geekbench только что была замечена базовая версия GT 30.

Infinix GT 30 (X6876) провел несколько тестов, в котором сообщается о графическом процессоре Mali-G615 MC2, который используется только в чипах с двумя размерами. Добавьте к этому четыре ядра с тактовой частотой 2,6 ГГц (Cortex-A78) и еще четыре с тактовой частотой 2,0 ГГц (Cortex-A 55), и мы получим размерность 7400.

Снижение производительности по сравнению с Pro не является неожиданностью. Это первые тесты, но результаты соответствуют тому, что стоит ожидать от чипа 7400.

Во всех четырех версиях, которые были отправлены в Geekbench, указано 8 ГБ оперативной памяти, хотя вполне возможно, что результаты были получены с одного и того же устройства. В базовой конфигурации Pro 8 ГБ, а также есть опция для 12 ГБ оперативной памяти. Связь между номером модели X6876 и названием “GT 30” была обнаружена в сертификате Европейской комиссии.





Как бы то ни было, GT 30 Pro был замечен на Geekbench в начале апреля, анонсирован в конце мая и поступил в продажу в Индии в середине июня. В настоящее время базовый Infinix GT 30 находится на “первом этапе” этого процесса, так что, скорее всего, презентация состоится в конце июля или начале августа.