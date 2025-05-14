Новая серия смартфонов Huawei Nova 14 готовится к официальному запуску в Китае 19 мая. В линейку войдут три модели: базовая Nova 14, продвинутая 14 Pro и флагманская Nova 14 Ultra. За несколько дней до премьеры компания раскрыла дизайн и доступные цвета старшей модели — и, похоже, это будет один из самых эффектных смартфонов серии.

Четыре цвета и обновлённый дизайн

Huawei Nova 14 Ultra будет доступен в четырёх расцветках:

Floating Gold (золотой)

Floating White (белый)

Glowing Purple (пурпурный)

Obsidian Black (чёрный)

Смартфон сохраняет фирменный стиль Huawei с дизайном Star Ring, но получил более плавные линии между модулем камеры и задней панелью. В круглой камере размещены сразу четыре сенсора: основной модуль, телевик, ультраширокий объектив и специальный датчик Red Maple Color — технология, позаимствованная у флагманской серии Mate 70.

Фокус на точности цветопередачи

Особенность камеры Nova 14 Ultra — датчик Red Maple Color, многоспектральный сенсор, способный улавливать более точные данные о свете. Это позволяет добиться высокой точности цветопередачи, особенно при съёмке в сложных условиях освещения. Huawei делает ставку именно на этот элемент, позиционируя его как главное преимущество смартфона в среднем и премиальном сегментах.

Характеристики Huawei Nova 14 Ultra

Хотя полные технические характеристики пока не объявлены, ожидается, что Nova 14 Ultra получит:

6,8-дюймовый FullView-дисплей

Чипсет серии Kirin 9

Операционную систему HarmonyOS 5 из коробки

Процессор Kirin нового поколения должен обеспечить уровень производительности, сопоставимый с линейками Mate и Pura. При этом Nova 14 Ultra станет первым смартфоном Huawei с новой версией фирменной ОС HarmonyOS 5.

Конкуренты и позиционирование

На китайском рынке Huawei Nova 14 Ultra будет конкурировать с новыми моделями Oppo Reno 14, Vivo S30 и Honor 400. Судя по первичной информации, Huawei делает ставку на визуальное превосходство, программные возможности камеры и свежий пользовательский опыт на базе HarmonyOS.