Серия Huawei Nova 14 может дебютировать уже в мае и предложить HarmonyOS 5, новые камеры и топовую версию Ultra с 1 ТБ памяти. Главная цель — укрепить позиции в среднем сегменте и составить конкуренцию Oppo Reno 13.

Huawei активно развивает линейку Nova: после успеха Nova 13 в Китае компания готовит заметное обновление. По информации инсайдеров из Weibo, серия Nova 14 получит HarmonyOS 5, процессоры Kirin 9-й серии и новейшие камеры с мультиспектральными сенсорами. Старшая модель — Nova 14 Ultra — может выйти с максимальной конфигурацией памяти до 1 ТБ, что заметно выделяет её на фоне конкурентов.

Что известно о характеристиках Nova 14

По слухам, Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro получат 12 ГБ оперативной памяти и варианты накопителей на 256 и 512 ГБ. Модель Ultra, в свою очередь, может похвастаться 1 ТБ памяти и чипом из новой линейки Kirin 9. Все три смартфона будут оснащены OLED-дисплеями размером от 6,7 до 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Одним из ключевых апгрейдов станет камера. Nova 14 Ultra, по предварительной информации, получит мультиспектральный сенсор, который ранее не использовался в серии. Также ожидается 12-МП телеобъектив, аналогичный тому, что установлен в Nova 13 Pro.

Что было у Nova 13 — и как будет лучше

Nova 13 Pro выделялась продвинутой камерой: 50-МП основной модуль с переменной диафрагмой f/1.4–4.0, 12-МП телеобъектив (экв. 3-кратный зум) и 8-МП широкоугольная камера. Фронтальная система включала 60-МП сверхширокоугольный модуль и 8-МП портретный телеобъектив (экв. 2x). Несмотря на отказ от Android в пользу HarmonyOS 4.2, серия показала хорошие продажи.

Теперь Huawei делает ставку на HarmonyOS 5: новая версия ОС получила улучшенный «Ark Engine» и помощника Celia на базе ИИ. Производитель обещает более плавную работу интерфейса (до +30% по сравнению с прошлой версией) и поддержку более 15 тысяч нативных приложений. Также ожидается тесная интеграция с другими устройствами Huawei — например, обновлёнными ноутбуками MateBook.

Что с ценами и релизом

Серия Nova 14 может стартовать в Китае по цене от 3000 юаней (примерно $420). Это делает её потенциально привлекательной альтернативой моделям Vivo V50 и Oppo Reno 13. Однако пока неясно, выйдет ли линейка за пределы китайского рынка.

Huawei делает ставку на производительность, камеры и фирменную экосистему. Сможет ли Nova 14 стать новым лидером среднего класса? Ответ узнаем уже в ближайшие недели — официальный анонс не за горами.