Компания Honor, выпустившая в 2023 году первый складной смартфон толщиной менее 10 мм — Magic V2, готовится установить новый рекорд. Новый Honor Magic V5 будет ещё тоньше — его толщина в сложенном состоянии составит всего 8.8 мм. Официальная презентация устройства состоится 2 июля, в следующую среду.

Сейчас рекорд принадлежит модели Magic V3 с толщиной 9.2 мм, так что у Magic V5 есть все шансы стать самым тонким горизонтальным складным смартфоном на рынке. Однако конкуренция усиливается, и в ближайшие месяцы мы увидим множество претендентов на этот титул.

Honor постепенно раскрывает информацию о грядущем флагмане, но инсайдер Digital Chat Station уже поделился основными характеристиками и живыми фотографиями устройства.

Вес устройства составит всего 217 граммов — это меньше, чем у некоторых традиционных смартфонов. Например, Galaxy S25 Ultra весит 218 г, а iPhone 16 Pro Max — 227 г. При этом Magic V5 будет оснащён аккумулятором на 6100 мАч, что впечатляет для столь компактного корпуса. Ожидается поддержка зарядки мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной связи.





В качестве процессора заявлен Snapdragon 8 Elite, возможно, в версии «Leading». Основной дисплей устройства будет 8-дюймовым, а внешний экран — 6.45-дюймовым. Оба экрана, по слухам, будут AMOLED, а сканер отпечатков пальцев расположится сбоку.

С точки зрения камер возможны разные варианты. Наиболее вероятная конфигурация — 50 МП основная камера, 50 МП ультраширокая и либо 50, либо 64 МП телефото-модуль с 3-кратным зумом. Также ожидаются две фронтальные камеры по 20 МП.





Согласно утечкам, Honor Magic V5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 или даже IP69. Если это подтвердится, он станет первым складным смартфоном с такой степенью защиты — текущий максимум среди конкурентов ограничен уровнем IP48.

Смартфон также будет оснащён ИК-портом и модулем NFC. Ожидается, что на презентации Honor покажет и другие новинки, включая планшет MagicPad 3.





Полные подробности станут известны на следующей неделе.