Компания HMD представила телефон-раскладушку 2660 Flip, являющийся продолжением одноименной модели, выпущенной в начале года. Улучшенная версия получила более совершенный дисплей, ИИ-функциональность и док-станцию.

Внешний экран теперь отображает не только время и дату, но и уведомления о входящих вызовах и сообщениях. Внутри сохранился основной дисплей диагональю 2,8 дюйма и клавиатура с крупными кнопками. Добавлена специальная кнопка AI для активации нейросети Deepseek.

Отличительной чертой телефона стала док-станция для зарядки, позволяющая заряжать аккумулятор без использования проводов. Во время зарядки можно слушать радио.

Присутствует кнопка SOS для экстренной связи, которая при нажатии автоматически соединяет с пятью заранее определенными контактами. HMD 2660 Flip также поддерживает сети 4G и VoLTE.

Стоимость новинки составляет 55 долларов (4 380 руб.).