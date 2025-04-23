Компания HMD, объявившая о партнёрстве с футбольным клубом «Барселона» в марте этого года, теперь готова представить первые фирменные устройства. Это смартфон HMD Fusion и кнопочный телефон HMD 3210 — оба оформлены в цветах каталонского клуба и несут эксклюзивные тематические элементы.

Fusion получил уникальный дизайн: на задней панели нанесены автографы игроков, которые становятся видны при ультрафиолетовом освещении. Также устройство поставляется с клубными обоями и темами, подчёркивающими принадлежность к «Барсе». Этот смартфон был впервые показан на выставке MWC, которая прошла в музее клуба.

Легендарный кнопочный телефон HMD 3210 вернулся в двух специальных цветах — Blau и Grana (синий и тёмно-красный на каталанском). Телефон предлагает фирменную заставку с девизом клуба «Mes Que Un Club», а знаменитая игра Snake теперь выполнена в цветах футбольной формы «Барселоны».

HMD также запустила конкурс для фанатов из Европы и Великобритании: каждый раз, когда «Барселона» забивает гол, участники получают шанс выиграть смартфон HMD Skyline на базе чипа Snapdragon 7s Gen 2.

Подробности о ценах и дате начала продаж клубных версий HMD Fusion и HMD 3210 будут раскрыты завтра.