В преддверии премьеры OPPO K13x 5G смартфон был замечен в базе данных Google Play Console, где были раскрыты его ключевые характеристики, включая экран, мобильную платформу и варианты памяти.

OPPO K13x 5G оснастят дисплеем с разрешением 720×1604 пикселей. По слухам, это будет AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма. В качестве процессора выступит чип Dimensity 6300.

В базе данных также указана оперативная память объемом 4 ГБ (ожидаются и другие варианты) и операционная система Android 15. Согласно инсайдерской информации, модель будет иметь аккумулятор на 6820 мАч, двойную основную камеру с датчиками на 50 и 2 Мп, а также фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.

Дата премьеры OPPO K13x 5G пока не известна.