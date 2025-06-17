Google выпустила очередную серию своего рекламного мини-сериала Best Phones Forever, и на этот раз видео не только высмеивает Apple, но и даёт первый намёк на готовящийся запуск линейки Pixel 10. Кампания стартовала с традиционного диалога между iPhone и Pixel — и закончилась тизером, который говорит больше, чем кажется на первый взгляд.

iPhone радуется новым функциям, которые у Pixel уже есть

В новом ролике iPhone воодушевлённо рассказывает о фишках, которые Apple только что анонсировала в iOS 26. В ответ Pixel сдержанно напоминает, что все эти функции у него уже есть — и давно. Перевод сообщений в реальном времени, ассистент при удержании вызова, интеллектуальный автоответчик — iPhone перечисляет новинки одну за другой, а Pixel лишь мягко указывает, что всё это уже доступно на Android.

И хотя видео обыгрывает дружеское соперничество между двумя смартфонами, суть послания проста: Google по-прежнему опережает Apple в программных возможностях, и делает это с юмором и уверенностью.

Pixel 10 на горизонте, но без конкретики

Самый интересный момент наступает ближе к финалу, когда iPhone невинно спрашивает, над чем Pixel работает сейчас — в частности, для Pixel 10. Pixel не отвечает, и ролик обрывается, показывая лишь изображение Pixel 9 Pro. Но намёк прозрачен: Google уже начала разогрев маркетинга перед релизом новой серии.

Параллельно в сети появились снимки с рекламной съёмки, предположительно с участием Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL. Фото были сделаны на пляже в Канаде, а главный слоган будущего флагмана звучит как «Спроси больше у своего телефона».

Когда ждать запуск Pixel 10

Пока Google официально не анонсировала дату презентации Pixel 10, но одно событие даёт повод для предположений. Изначально мероприятие Pixel Superfans, на котором планировалось показать «устройства до их релиза», было назначено на 27 июня, но недавно его перенесли на сентябрь. Это может означать, что именно тогда и состоится релиз новых смартфонов.

Если судить по содержанию рекламы, Google снова делает ставку на функциональные новшества, за которыми Apple, возможно, будет пытаться догнать в течение следующих лет.