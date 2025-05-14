Samsung готовит долгожданное обновление для линейки Fan Edition: в Galaxy S25 FE улучшат фронтальную камеру. Это первый апгрейд селфи-модуля за два года — и он обещает сделать снимки заметно лучше.

Несмотря на то что предыдущие две модели — Galaxy S23 FE и Galaxy S24 FE — получили одинаковую 10-мегапиксельную камеру для селфи, в новом поколении Samsung наконец решила изменить эту тенденцию.

Селфи-камера получит прирост разрешения

По данным GalaxyClub, в Galaxy S25 FE будет установлена 12-мегапиксельная фронтальная камера. Таким образом, устройство приблизится по характеристикам к основной линейке Galaxy S25, где используется такой же модуль.

Напомним: последний раз фронтальную камеру обновляли в Galaxy S23 FE. Тогда Samsung использовала 10-мегапиксельный сенсор, знакомый по моделям S21 и S22. А в прошлом году Galaxy S24 FE вовсе остался без изменений — камера осталась той же.

Обновление до 12 Мп обещает улучшенную детализацию и более качественные автопортреты — особенно на фоне конкурентов в среднем сегменте.

Основная камера останется прежней

В то же время главный сенсор на задней панели останется без изменений. Ожидается, что Galaxy S25 FE снова получит 50-мегапиксельную основную камеру — такую же, как в двух предыдущих поколениях.

Это может немного разочаровать тех, кто ждал более серьёзного обновления, но логика Samsung очевидна: компания делает ставку на улучшение пользовательского опыта в тех зонах, которые особенно востребованы — а селфи сейчас важны как никогда.

Когда ждать релиз Galaxy S25 FE?

Galaxy S25 FE, как ожидается, представят в сентябре или октябре 2025 года. Также существует вероятность, что вместе с ним Samsung покажет Galaxy Z Flip FE — первый доступный складной смартфон в форм-факторе раскладушки. Если слухи подтвердятся, это станет важным шагом для всей линейки FE.