В интернете обнародованы свежие изображения еще не представленного официально модульного смартфона Fairphone 6. Эти изображения детально демонстрируют внешний вид грядущей новинки, одну из ключевых особенностей конструкции, а также доступные цветовые решения корпуса.

Устройства Fairphone славятся своей высокой ремонтопригодностью, и шестая модель продолжит эту концепцию. Задняя панель и аккумуляторная батарея будут крепиться на винтах, а не на клее, что значительно облегчит их снятие и замену. Пользователь сможет без труда изменить внешний вид устройства, просто заменив заднюю панель на другую, отличного цвета. Аналогичным образом будет упрощена замена модулей основной камеры, дисплея и динамика, интегрированного с портом USB.

Согласно информации, предоставленной порталом WinFuture, смартфон получит 6,31-дюймовый P-OLED экран с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Snapdragon 7s Gen 3, конфигурацию памяти 8/256 ГБ, батарею на 4415 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и корпус, защищенный по стандарту IP55.

Fairphone 6 будет доступен в черном, белом и зеленом исполнениях. Ожидается, что презентация смартфона состоится 25 июня.