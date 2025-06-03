После дебюта Vivo Y19s в ноябре 2024 года, компания Vivo официально представила улучшенную версию смартфона — Y19s Pro. Новинка уже поступила в продажу в некоторых странах, включая Бангладеш и Малайзию. Ниже — подробности о характеристиках, функциях и вариантах исполнения.

Vivo Y19s Pro оснащён 6,68-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1608 × 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Экран покрывает 83% цветового пространства NTSC и обеспечивает пиковую яркость до 1000 нит, что делает его удобным для использования на улице.

В основе смартфона лежит чипсет Unisoc T612, произведённый по 12-нм техпроцессу. Интересно, что тот же чип использовался и в обычной версии Y19s. В зависимости от региона, Vivo предлагает модели с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и встроенной памяти до 256 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрен слот для microSD. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой FunTouch OS 16.

Одной из ключевых особенностей стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. С точки зрения камеры, устройство получило двойную основную систему: главный сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и дополнительный вспомогательный модуль на 0.08 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп и апертуру f/2.2.

В числе интерфейсов — поддержка двух SIM-карт с 4G VoLTE, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, FM-радио и 3,5-мм аудиоразъём. Смартфон не поддерживает 5G и NFC. Среди дополнительных возможностей — боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Корпус устройства соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H и имеет степень защиты от влаги и пыли IP64. Габариты — 165,75 × 76,10 × 8,10 мм, вес — 200 граммов.

Vivo Y19s Pro выпускается в трёх цветах: Pearl Silver, Glacier Blue и Diamond Black.