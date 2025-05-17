Через два года Apple может показать смартфон, который воплотит мечту Стива Джобса — полностью безрамочный и без портов.

iPhone прошёл долгий путь за почти два десятилетия — от первой модели с физической кнопкой до современных устройств с продвинутыми камерами и чипами. Но всё это время Apple шла к одной идее, которую заложил ещё Стив Джобс: создать смартфон без кнопок, портов и визуальных помех. И похоже, в 2027 году мы наконец увидим, каким он это представлял.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает кардинально новый iPhone, приуроченный к 20-летнему юбилею линейки. Его дизайн обещает стать самым радикальным за всю историю бренда.

Что известно о «безупречном iPhone»?

Apple планирует полностью отказаться от физических разъёмов. Зарядка будет только беспроводной, звук — исключительно через Bluetooth. Экран лишится всех вырезов, рамок и отверстий. Камера и датчики будут спрятаны под дисплеем, а сам корпус станет монолитным стеклянным «плитом».

Поставщики уже работают над новыми панелями, которые позволят сделать экран абсолютно безрамочным — картинка будет полностью заполнять переднюю поверхность устройства. Такие технологии уже существуют, и некоторые производители (например, RedMagic) начали их использовать. Но у Apple есть шанс сделать это массовым стандартом.

Параллельно обсуждается переход на более энергоёмкие аккумуляторы. Это особенно актуально на фоне возрастающих требований к производительности и автономности.

Но сможет ли Apple справиться?

Несмотря на амбициозные планы, уверенности в их реализации пока нет. Последние годы компания допускала немало ошибок. Обновления iOS и iPadOS приводили к сбоям, новые функции AI — под брендом Apple Intelligence — оказались недоработанными, а продажи Apple Vision Pro не оправдали ожиданий.

К тому же Apple не всегда успешно доводит до конца масштабные инициативы. Проект автономного автомобиля был закрыт, а разработки в области домашних роботов поставлены на паузу из-за проблем с искусственным интеллектом.

Добавим к этому торговые споры, рост конкуренции и осторожность самой компании — и становится понятно, что реализация «идеального iPhone» в 2027 году будет настоящим испытанием.

Почему это всё же может случиться

Apple по-прежнему задаёт тренды в индустрии. Если ей удастся выпустить безрамочный, портless-смартфон с подэкранной камерой и стабильным софтом — это может стать началом новой эры мобильных технологий. А конкуренты, как это было не раз, подхватят волну и начнут двигаться в том же направлении.

Пока остаётся только ждать. Но если в 2027 году компания действительно представит iPhone, достойный статуса юбилейного, это может стать крупнейшим прорывом с момента релиза первой модели в 2007 году.