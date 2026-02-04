AnTuTu представила первый в 2026 году рейтинг флагманских смартфонов с самыми высокими средними результатами в бенчмарке. В списке за январь 2026 года из десяти устройств сразу восемь работают на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а абсолютным лидером стал RedMagic 11 Pro+.

Ситуация практически не изменилась по сравнению с декабрьским рейтингом 2025 года. Новый чип Qualcomm продолжает уверенно доминировать, тогда как лишь два смартфона в топ-10 оснащены MediaTek Dimensity 9500.

Стоит учитывать, что рейтинг AnTuTu формируется на основе среднего результата тестов за месяц, а не пиковых значений. Кроме того, в список попадают только устройства, соответствующие ряду критериев, поэтому позиции флагманов могут меняться от месяца к месяцу.

Топ-10 самых производительных флагманов AnTuTu (январь 2026)

RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 104 271 балл Vivo X300 Pro (Dimensity 9500) — 4 090 624 балла Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 075 525 баллов iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 940 592 балла Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 938 103 балла Honor Win (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 930 629 баллов Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 911 883 балла OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 879 401 балл Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 837 663 балла Vivo X300 (Dimensity 9500) — 3 739 657 баллов

В целом рейтинг подтверждает, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 на данный момент является самым мощным мобильным чипом на рынке, особенно в игровых и производительных смартфонах. Тем не менее, Dimensity 9500 от MediaTek остаётся конкурентоспособным и способен навязывать борьбу, особенно в топовых моделях Vivo.