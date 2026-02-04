AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных флагманов за январь 2026 года — доминирует Snapdragon 8 Elite Gen 5
AnTuTu представила первый в 2026 году рейтинг флагманских смартфонов с самыми высокими средними результатами в бенчмарке. В списке за январь 2026 года из десяти устройств сразу восемь работают на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а абсолютным лидером стал RedMagic 11 Pro+.
Ситуация практически не изменилась по сравнению с декабрьским рейтингом 2025 года. Новый чип Qualcomm продолжает уверенно доминировать, тогда как лишь два смартфона в топ-10 оснащены MediaTek Dimensity 9500.
Стоит учитывать, что рейтинг AnTuTu формируется на основе среднего результата тестов за месяц, а не пиковых значений. Кроме того, в список попадают только устройства, соответствующие ряду критериев, поэтому позиции флагманов могут меняться от месяца к месяцу.
Топ-10 самых производительных флагманов AnTuTu (январь 2026)
- RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 104 271 балл
- Vivo X300 Pro (Dimensity 9500) — 4 090 624 балла
- Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 075 525 баллов
- iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 940 592 балла
- Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 938 103 балла
- Honor Win (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 930 629 баллов
- Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 911 883 балла
- OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 879 401 балл
- Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 837 663 балла
- Vivo X300 (Dimensity 9500) — 3 739 657 баллов
В целом рейтинг подтверждает, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 на данный момент является самым мощным мобильным чипом на рынке, особенно в игровых и производительных смартфонах. Тем не менее, Dimensity 9500 от MediaTek остаётся конкурентоспособным и способен навязывать борьбу, особенно в топовых моделях Vivo.