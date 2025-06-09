oneplus android 16 update
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Компания Google готовится выпустить стабильную версию Android 16 уже в июне, и первыми обновление получат смартфоны Pixel. Вслед за ними новые прошивки начнут поступать и на устройства других брендов, включая OnePlus. Однако для некоторых моделей OnePlus это обновление станет последним — Android 16 завершит их жизненный цикл по части крупных обновлений ОС.

Содержание
1. Android 16 завершит поддержку ряда устройств OnePlus
2. Политика обновлений OnePlus
3. Конкуренты предлагают больше

Android 16 завершит поддержку ряда устройств OnePlus

Компания OnePlus активно участвовала в тестировании Android 16 и одной из первых запустила бета-версию ещё в апреле. Стабильная прошивка для совместимых устройств ожидается уже в ближайшие недели. Но при этом для следующих моделей Android 16 станет последним крупным обновлением:

  • OnePlus 11R
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE 4
  • OnePlus Nord CE 4 Lite
  • OnePlus Pad

Официальный список моделей, получающих Android 16, OnePlus пока не опубликовала. Тем не менее, этот перечень основан на текущей политике обновлений компании и действующих сроках поддержки.

Если ваше устройство входит в список, после Android 16 оно больше не будет получать новых версий Android. Это не означает немедленного конца поддержки — но в перспективе для доступа к новым функциям и улучшениям потребуется переход на более свежую модель.

Политика обновлений OnePlus

В последние годы OnePlus улучшила свою политику обновлений. Флагманские устройства, начиная с OnePlus 12, теперь получают четыре крупные версии Android (ранее — три). Модель OnePlus Open — складной смартфон — также имеет право на четыре обновления.

Планшеты компании обычно получают не более трёх версий Android, как и большинство моделей из линейки Nord. Хотя стандартом для Nord-серии были два обновления, с выпуском OnePlus Nord 3 компания увеличила срок до трёх лет. А бюджетный OnePlus Nord 4, представленный летом 2024 года, неожиданно получил поддержку на четыре поколения Android — впервые для устройств начального уровня OnePlus.

Более доступные модели Nord CE и Nord N по-прежнему ограничены двумя версиями Android.

Конкуренты предлагают больше

Несмотря на позитивные изменения, OnePlus всё ещё уступает лидерам в области поддержки программного обеспечения. Компании Google и Samsung предлагают до семи лет обновлений Android для флагманских устройств, а в случае с новыми моделями Samsung — до шести лет даже для среднего класса.

На фоне этих цифр срок поддержки OnePlus выглядит скромнее, особенно для пользователей, предпочитающих использовать смартфон 3–4 года и более.

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