Компания Google готовится выпустить стабильную версию Android 16 уже в июне, и первыми обновление получат смартфоны Pixel. Вслед за ними новые прошивки начнут поступать и на устройства других брендов, включая OnePlus. Однако для некоторых моделей OnePlus это обновление станет последним — Android 16 завершит их жизненный цикл по части крупных обновлений ОС.

Android 16 завершит поддержку ряда устройств OnePlus

Компания OnePlus активно участвовала в тестировании Android 16 и одной из первых запустила бета-версию ещё в апреле. Стабильная прошивка для совместимых устройств ожидается уже в ближайшие недели. Но при этом для следующих моделей Android 16 станет последним крупным обновлением:

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Pad

Официальный список моделей, получающих Android 16, OnePlus пока не опубликовала. Тем не менее, этот перечень основан на текущей политике обновлений компании и действующих сроках поддержки.

Если ваше устройство входит в список, после Android 16 оно больше не будет получать новых версий Android. Это не означает немедленного конца поддержки — но в перспективе для доступа к новым функциям и улучшениям потребуется переход на более свежую модель.

Политика обновлений OnePlus

В последние годы OnePlus улучшила свою политику обновлений. Флагманские устройства, начиная с OnePlus 12, теперь получают четыре крупные версии Android (ранее — три). Модель OnePlus Open — складной смартфон — также имеет право на четыре обновления.

Планшеты компании обычно получают не более трёх версий Android, как и большинство моделей из линейки Nord. Хотя стандартом для Nord-серии были два обновления, с выпуском OnePlus Nord 3 компания увеличила срок до трёх лет. А бюджетный OnePlus Nord 4, представленный летом 2024 года, неожиданно получил поддержку на четыре поколения Android — впервые для устройств начального уровня OnePlus.

Более доступные модели Nord CE и Nord N по-прежнему ограничены двумя версиями Android.

Конкуренты предлагают больше

Несмотря на позитивные изменения, OnePlus всё ещё уступает лидерам в области поддержки программного обеспечения. Компании Google и Samsung предлагают до семи лет обновлений Android для флагманских устройств, а в случае с новыми моделями Samsung — до шести лет даже для среднего класса.

На фоне этих цифр срок поддержки OnePlus выглядит скромнее, особенно для пользователей, предпочитающих использовать смартфон 3–4 года и более.