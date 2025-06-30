Два члена Конгресса США — республиканец Джон Муленар (Мичиган) и демократ Раджа Кришнамурти (Иллинойс) — призвали Министерство торговли проверить компанию OnePlus. Поводом стали заявления о возможной передаче пользовательских данных на китайские серверы без согласия владельцев устройств.

Основание для проверки

Законодатели ссылаются на отчеты «коммерческой компании», в которых утверждается, что OnePlus собирает конфиденциальную информацию, включая скриншоты экрана. Однако конкретных доказательств пока не представлено — в документах фигурируют лишь предположения.

Почему нет официальных предупреждений?

Если угроза настолько серьезна, что требует вмешательства властей, почему пользователей не предупредили о рисках? Вместо четких рекомендаций пока звучат лишь обвинения без подтвержденных фактов. Engadget запросил комментарий у OnePlus и обновит информацию, когда получит ответ.

Контекст: Китайские компании под подозрением

OnePlus — китайский бренд, что автоматически делает его мишенью для критики, как и TikTok (принадлежащий ByteDance). Основанием для ограничений в отношении соцсети стали опасения, что данные американцев могут попасть к китайским властям. Однако и здесь нет доказательств злоупотреблений: TikTok собирает информацию, но не больше, чем Meta* или X.





Пока ситуация остается на уровне гипотез, но запрос в Минторг США может привести к официальной проверке. Будем следить за развитием событий.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



