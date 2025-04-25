YouTube начал экспериментировать с новой функцией, в которой искусственный интеллект будет выделять фрагменты видео, потенциально наиболее полезные по запросу пользователя. Это нововведение может изменить привычный способ потребления контента на платформе — и повлиять на авторов.

Теперь при поиске на YouTube пользователи могут увидеть подборку видеофрагментов, автоматически выбранных ИИ. Новая функция работает как своего рода видеокарусель, где из роликов вырезаются самые информативные моменты — и всё это показывается прямо в результатах поиска, без необходимости открывать видео.

Как работает AI-карусель от YouTube

Функция пока доступна только ограниченному числу подписчиков YouTube Premium, и только при англоязычных поисковых запросах. AI-подборка активируется при поиске информации о товарах, местах и занятиях в конкретных локациях. Примеры — «лучшие наушники с шумоподавлением» или «музеи в Сан-Франциско».

Сама идея напоминает функцию AI Overviews в Google Search, но у YouTube свой подход: здесь ИИ не пересказывает видео, а вырезает из них конкретные фрагменты, которые, по мнению алгоритма, содержат самую полезную информацию. Эти клипы показываются в виде горизонтальной карусели прямо под поисковой строкой.

Что это значит для пользователей и авторов

С пользовательской стороны всё выглядит как упрощённый доступ к нужной информации — теперь, возможно, даже не придётся открывать видео, чтобы получить ответ. Это удобно, особенно при поиске конкретных фактов или сравнений товаров.

Но для авторов это может означать кардинальные изменения в подходе к созданию контента. Пока неизвестно, какие именно параметры будут определять «полезность» фрагмента — длительность, интонация, ключевые слова или визуальные элементы. Если функция получит широкое распространение, появится ещё один фактор, который нужно учитывать при оптимизации видео.

Влияние на вовлечённость — пока вопрос

Хотя YouTube не раскрывает, повлияет ли новая система на общий просмотр видео, практика Google показывает: использование AI в поиске может снижать трафик на сайты, ведь часть информации пользователь получает без перехода по ссылкам. В случае с YouTube возможен аналогичный эффект — люди будут видеть ответы прямо в поиске и меньше кликать на сами видео.

Функция находится на стадии тестирования, и её будущее пока не определено. Но очевидно одно: интеграция ИИ в поиск на YouTube — это следующий шаг в эволюции платформы, и его последствия для авторов и пользователей будут ощутимыми.