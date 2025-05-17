Стриминговая платформа Roku приобретает Frndly TV за $185 млн и впервые запускает собственный платный ТВ-сервис. Это решение выделяет компанию на фоне конкурентов, которые избегают прямых договоров с телеканалами и не создают собственные пакеты телевидения.

Frndly TV предлагает недорогую подписку с прямым эфиром и классическим интерфейсом кабельного ТВ. Теперь этот сервис станет частью платформы Roku, что позволит компании полностью контролировать подписочную модель и развивать направление виртуального телевидения.

Roku выходит за рамки рекламной модели

Большинство стриминговых платформ зарабатывают либо на рекламе, либо на комиссии с платных подписок сторонних сервисов. Roku до недавнего времени следовала этой модели. Однако приобретение Frndly TV означает переход к другой стратегии — полный контроль над подпиской и доходами.

Frndly TV — это vMVPD (виртуальный многоканальный дистрибьютор видео), то есть сервис, который по сути имитирует кабельное телевидение: с привычной сеткой каналов, прямыми эфирами и функцией записи программ. За $9 в месяц пользователи получают доступ к популярным нишевым каналам — Hallmark, A&E, The Weather Channel и другим.

Большинство конкурентов Roku — включая Apple, Amazon и Netflix — избегают vMVPD-сегмента. Исключение составляет только Google с YouTube TV. Причина — сложность переговоров с вещателями, необходимость постоянных сделок и риски отключений каналов.

Тем не менее, Roku делает ставку на то, что нишевые подписки могут принести устойчивую прибыль. По данным на 2022 год, Frndly TV уже показывал положительную динамику и прибыль, несмотря на ограниченную аудиторию — около 700 тысяч подписчиков.

Прямая интеграция с платформой Roku

По словам CEO Roku Энтони Вуда, компания будет активно продвигать Frndly TV на главном экране платформы — аналогично тому, как она раскручивала The Roku Channel с момента его запуска в 2017 году. Эта стратегия позволяет Roku увеличивать время просмотра внутри своей экосистемы и получать максимум выручки.

Пользователи, подключённые к платформе Roku, смогут оформлять подписку на Frndly TV напрямую, без сторонних приложений и сервисов. Это создаёт замкнутую модель монетизации — от показа рекламы до платного ТВ.

Возможное расширение пакета телеканалов

Хотя Frndly TV ориентирован в основном на развлекательные и семейные каналы, в индустрии предполагают, что Roku не ограничится только этим набором. У компании есть техническая база, пользовательская база (более 90 млн домохозяйств) и теперь — собственная воронка продаж.

Если Roku начнёт заключать новые договоры с медиахолдингами, она может расширить предложение: добавить новостные, спортивные и развлекательные каналы, создать гибкие тарифы и интегрировать всё в стандартный интерфейс Roku с единым биллингом.

Такой подход мог бы заинтересовать пользователей, которые хотят сохранить доступ к линейному ТВ без подписки на кабельные пакеты. Roku в этом случае может предложить наиболее простую и удобную альтернативу традиционному телевидению. Но только в США, разумеется.