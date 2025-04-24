Российские зрители всё активнее переходят на платный просмотр фильмов и сериалов в интернете. Впервые в истории наблюдений доля жителей городов, имеющих платные подписки на онлайн-кинотеатры, превысила 40%. Такие данные приводит исследовательская компания ГФК-Русь по итогам первого квартала 2025 года.

В январе–марте 2025 года платными подписками пользовались 41% горожан в возрасте от 16 до 55 лет — это на 6 процентных пунктов больше, чем в последнем квартале 2024 года. Если же учитывать все формы подписки — включая бесплатные и пробные, — общее число подписчиков достигло 54% от городского населения. Это также стало новым рекордом.

Эксперты объясняют всплеск интереса традиционно высокой активностью в первые месяцы года: на этот период приходятся крупные релизы в онлайн-кинотеатрах, сопровождаемые масштабной рекламой, особенно в новогодние праздники. Похожий рост фиксировался и годом ранее — тогда общее число подписчиков увеличилось до 52%, а платящих — с 33% до 38%.

Кинопоиск остаётся лидером

Среди всех платформ первенство по-прежнему удерживает Кинопоиск. В первом квартале 2025 года сервисом пользовались 24% респондентов — это рекордный показатель. Платную подписку на Кинопоиск оформили 19% городских жителей, что соответствует лучшему результату за всё время наблюдений.

Okko опережает Wink

Борьба за второе место в рейтинге стала особенно оживлённой. Онлайн-кинотеатр Okko сумел обойти Wink по общему числу пользователей (14% против 12%) и впервые занял вторую строчку. По количеству платных подписчиков оба сервиса сравнялись — по 9% у каждого. В конце 2024 года они шли ноздря в ноздрю, деля второе место с равными долями в 12% по всем видам подписки.

Среди крупных — рост лишь у половины

По итогам первого квартала увеличение аудитории зафиксировано только у части крупнейших платформ. Такие сервисы, как Wink, KION и START, не продемонстрировали заметной положительной динамики. На фоне общего роста платных подписок особенно выделились Кинопоиск и Okko — именно у них зафиксирован наибольший прирост доли платящих пользователей.

Где смотрят платное чаще

Москва и Санкт-Петербург традиционно опережают другие города: в начале 2025 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 60% жителей этих мегаполисов. Это на 3 процентных пункта больше, чем в конце прошлого года. Существенный рост наблюдался и в других крупных населённых пунктах: в городах-миллионниках доля подписчиков достигла 58%, увеличившись на 4 пункта за квартал.

Особенно заметен прирост в сегменте платных подписок. В городах-миллионниках доля платящих зрителей выросла с 37% до 44%. В столичных регионах этот показатель увеличился до 48%, против 43% в четвёртом квартале 2024 года.

Опрос охватил 7200 жителей российских городов разных размеров, включая малые населённые пункты с численностью до 100 тысяч человек. Исследование проходило в течение трёх месяцев — с января по март 2025 года — и включало 14 онлайн-кинотеатров: от Кинопоиска и Иви до Netflix и Apple TV+.