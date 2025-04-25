Теперь смотреть сериалы и фильмы на Netflix станет проще для тех, кого раздражают описания звуков — таких как «[звук выстрела]» или «[напряжённая музыка]». Стриминговый гигант запустил новую функцию субтитров, отображающих исключительно реплики персонажей.

Компания сообщила о запуске нововведения в четверг. Субтитры нового формата полностью исключают звуковые эффекты и даже имена говорящих персонажей — зрители будут видеть только текст произнесённой речи. Это решение предназначено для тех, кто предпочитает минимализм и не хочет отвлекаться на описание фоновых шумов.

Функция пока доступна исключительно на английском языке и только для новых оригинальных проектов Netflix. Первым тайтлом с поддержкой нового формата стал пятый сезон популярного триллера «Ты», релиз которого состоялся в четверг.

Для пользователей, которым по-прежнему нужны подробные субтитры с указанием звуков и имён персонажей, сохраняется привычная опция «English CC». Чтобы перейти на новый вариант, достаточно выбрать язык «English» в настройках субтитров. Также можно изменить размер и шрифт текста — эти настройки остались прежними.

Ранее в этом году Netflix уже вызывал волну обсуждений: сервис поднял цены и ввёл дополнительную плату за пользователей, проживающих за пределами основной семьи владельца аккаунта. Кроме того, компания активно пополняет библиотеку оригинального контента и внедряет улучшения в интерфейсе платформы.