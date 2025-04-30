Иностранные граждане получили ещё одну точку для оформления туристических карт ЮMoney — теперь это можно сделать в офисе Сбера на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Пространство совмещает банковские услуги и туристско-информационную поддержку.

По словам Андрея Ефимочкина, директора по розничным продуктам ЮMoney, новое размещение делает получение карты удобнее:

«Иностранные гости могут быстро оформить карту в шаговой доступности от центральных туристических локаций и сразу пользоваться безналичной оплатой. Это упрощает их пребывание в стране».

В офисе также можно открыть счёт, провести платежи или переводы.

Как оформить карту

Чтобы начать пользоваться картой, необходимо:

зарегистрировать кошелёк ЮMoney;

пройти полную идентификацию (удалённо до приезда или на месте при получении карты).

Для оплаты:

пользователи iOS могут использовать QR-коды ;

могут использовать ; пользователи Android могут оплачивать по QR-коду или через приложение ЮMoney, добавив карту в ЮMoney Pay.

Где ещё можно получить карту

Карты для туристов доступны с ноября 2023 года. На данный момент оформить их можно:

в аэропорту Шереметьево ;

; в офисах ЮMoney в Москве и Санкт-Петербурге ;

в и ; в гостинице Rixos на курорте Красная Поляна ;

на курорте ; в отеле «Аэростар» в Москве;

в Москве; теперь — и в офисе Сбера на Большой Дмитровке.

С момента запуска проекта карты получили граждане из более чем 80 стран, при этом 81% идентификаций приходится на туристов из Китая.

Карта ЮMoney работает на базе платёжной системы «Мир» и принимается как в России, так и за её пределами — в странах, поддерживающих карты этой системы.