Иностранные граждане получили ещё одну точку для оформления туристических карт ЮMoney — теперь это можно сделать в офисе Сбера на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Пространство совмещает банковские услуги и туристско-информационную поддержку.
По словам Андрея Ефимочкина, директора по розничным продуктам ЮMoney, новое размещение делает получение карты удобнее:
«Иностранные гости могут быстро оформить карту в шаговой доступности от центральных туристических локаций и сразу пользоваться безналичной оплатой. Это упрощает их пребывание в стране».
В офисе также можно открыть счёт, провести платежи или переводы.
Как оформить карту
Чтобы начать пользоваться картой, необходимо:
- зарегистрировать кошелёк ЮMoney;
- пройти полную идентификацию (удалённо до приезда или на месте при получении карты).
Для оплаты:
- пользователи iOS могут использовать QR-коды;
- пользователи Android могут оплачивать по QR-коду или через приложение ЮMoney, добавив карту в ЮMoney Pay.
Где ещё можно получить карту
Карты для туристов доступны с ноября 2023 года. На данный момент оформить их можно:
- в аэропорту Шереметьево;
- в офисах ЮMoney в Москве и Санкт-Петербурге;
- в гостинице Rixos на курорте Красная Поляна;
- в отеле «Аэростар» в Москве;
- теперь — и в офисе Сбера на Большой Дмитровке.
С момента запуска проекта карты получили граждане из более чем 80 стран, при этом 81% идентификаций приходится на туристов из Китая.
Карта ЮMoney работает на базе платёжной системы «Мир» и принимается как в России, так и за её пределами — в странах, поддерживающих карты этой системы.