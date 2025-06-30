На конференции ISTE технологический гигант анонсировал масштабное обновление образовательных продуктов с интеграцией искусственного интеллекта. В пакет вошли более 30 новых функций, включая специальную версию Gemini для обучения и расширенный доступ к сервису совместного создания видео Google Vids.
ИИ в классе: вызовы и возможности
Современные учащиеся всё чаще используют ChatGPT для выполнения заданий вместо того, чтобы обращаться за помощью к учителям. Вузы сталкиваются с проблемой: современные детекторы плагиата зачастую не могут распознать текст, созданный ИИ.
Google позиционирует свои разработки как «ответственный ИИ», который при грамотном использовании способен сделать обучение более персонализированным и увлекательным, если его использовать в сочетании с обучением под руководством человека.
Ключевые нововведения:
- Бесплатный доступ к пакету Gemini AI для всех пользователей Google Workspace for Education
- Инструменты для учителей: генерация идей, создание планов уроков, адаптация материалов под потребности учащихся
- В ближайшие месяцы появится возможность создавать интерактивные пособия с помощью Notebook LM
Эти обновления знаменуют новый этап интеграции ИИ в образовательный процесс, предлагая педагогам мощные инструменты для работы в условиях быстро меняющейся цифровой среды.