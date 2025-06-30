На конференции ISTE технологический гигант анонсировал масштабное обновление образовательных продуктов с интеграцией искусственного интеллекта. В пакет вошли более 30 новых функций, включая специальную версию Gemini для обучения и расширенный доступ к сервису совместного создания видео Google Vids.

ИИ в классе: вызовы и возможности

Современные учащиеся всё чаще используют ChatGPT для выполнения заданий вместо того, чтобы обращаться за помощью к учителям. Вузы сталкиваются с проблемой: современные детекторы плагиата зачастую не могут распознать текст, созданный ИИ.

Google позиционирует свои разработки как «ответственный ИИ», который при грамотном использовании способен сделать обучение более персонализированным и увлекательным, если его использовать в сочетании с обучением под руководством человека.

Ключевые нововведения:

Бесплатный доступ к пакету Gemini AI для всех пользователей Google Workspace for Education

Инструменты для учителей: генерация идей, создание планов уроков, адаптация материалов под потребности учащихся

В ближайшие месяцы появится возможность создавать интерактивные пособия с помощью Notebook LM

Эти обновления знаменуют новый этап интеграции ИИ в образовательный процесс, предлагая педагогам мощные инструменты для работы в условиях быстро меняющейся цифровой среды.



