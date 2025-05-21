Google представила новый режим AI Mode для фирменного поисковика. Это расширение уже знакомой функции AI Overviews, но с фокусом на более сложные и контекстные запросы.

AI Mode запускается сегодня для всех пользователей в США. Он появится в виде отдельной вкладки в настольной версии Google Search и мобильных приложениях. Новый режим позволяет формулировать длинные и многоуровневые запросы, на которые обычный поиск не может ответить точно.

Главное отличие — AI Mode разбивает вопросы на части, обрабатывая их параллельно в разных базах данных. Система учитывает личный контекст — например, историю запросов — и предлагает более релевантные ответы.

Возможности AI Mode

Пользователи смогут:

задавать уточняющие вопросы к уже полученному ответу;

генерировать изображения и диаграммы;

искать товары с фильтрами по цвету, назначению и ценам;

следить за снижением цен на интересующие позиции;

использовать виртуальную примерку одежды — с фото и 3D-моделью тела;

оформлять покупки прямо из поисковой строки с помощью функции «Купи за меня».

Некоторые функции, такие как примерка одежды, уже доступны в экспериментальном разделе Google Labs. Остальные появятся в ближайшие месяцы.

Позже летом AI Mode начнёт использовать данные из Gmail и других сервисов для более персонализированных ответов.

Режим также будет отвечать за работу AI Overviews — базовой ИИ-функции в стандартном интерфейсе поиска. Часть новых возможностей AI Mode будет встроена и туда.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал AI Overviews «одним из самых успешных запусков за последнее десятилетие». Однако он не стал комментировать влияние ИИ-резюме на посещаемость сайтов, ведь при подробных сводках пользователи всё реже переходят по исходным ссылкам.