Google запустил годовую подписку на AI Pro за $199,99, что на 16% дешевле ежемесячной оплаты. Ранее сервис был доступен только с помесячным биллингом по $19,99.

Новая тарификация устраняет странное упущение при запуске сервиса в прошлом году, когда он назывался Google One AI Premium. Тогда уровень 5 ТБ уже предлагался с годовой оплатой за $249,99, а AI Pro оставался только с месячными платежами.

Экономия составляет почти $40 в год

Годовая подписка обойдется в $199,99 против $239,88 при ежемесячной оплате. Разница составляет почти 40 долларов — существенная экономия для постоянных пользователей сервиса.

Высшие уровни хранилища от 10 ТБ остаются доступными только с месячным биллингом. Их стоимость начинается от $49,99 в месяц за 10 ТБ и доходит до $249,99 за AI Ultra.





Полная линейка тарифов Google One

Обновленная тарифная сетка включает как месячные, так и годовые планы для базовых уровней:

100 ГБ: $1,99 в месяц или $19,99 в год

200 ГБ: $2,99 в месяц или $29,99 в год

2 ТБ: $9,99 в месяц или $99,90 в год

AI Pro: $19,99 в месяц или $199,99 в год

5 ТБ: $24,99 в месяц или $249,99 в год

Планы от 10 ТБ ($49,99), 20 ТБ ($99,99), 30 ТБ ($149,99) и AI Ultra ($249,99) остаются только с ежемесячной оплатой.





Возможности Google AI Pro

Подписка AI Pro предоставляет расширенный набор функций для работы с искусственным интеллектом и облачными сервисами. Пользователи получают 2 ТБ хранилища для Drive, Gmail и Photos.

В пакет входит приложение Gemini с повышенными лимитами использования для модели 2.5 Pro. Доступен ограниченный доступ к генерации видео Veo 3, а после его окончания — к Veo 2.





Подписчики могут использовать инструмент Flow для создания фильмов с частичным доступом к Veo 3, сервис Whisk с Veo 2 и получают 1000 ежемесячных AI-кредитов для генерации видео.

Интеграция с рабочими инструментами

NotebookLM работает с повышенными лимитами, а Gemini интегрируется в Gmail, Docs, Vids и другие сервисы Google. Пользователи получают возможность проводить более длительные видеозвонки в Google Meet.

Дополнительные преимущества включают планирование встреч в Google Calendar, 10% возврат с покупок в Google Store и приоритетную поддержку.

Для перехода на годовую оплату нужно посетить one.google.com/plans и нажать «Switch to Annual» в карточке Google AI Pro.