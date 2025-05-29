Интеграция искусственного интеллекта Gemini в экосистему Google продолжается. После внедрения в Gmail, Docs, Maps и другие сервисы, очередь дошла до Play Store. Новый инструмент «Спросите у Play об этом приложении», работающий на базе Gemini, уже начал постепенно появляться у пользователей. Вот что он предлагает.

AI-помощник подскажет, как работает приложение

С помощью функции «Спросите у Play об этом приложении» пользователи смогут задавать Gemini вопросы, касающиеся функциональности конкретного приложения — например, как им пользоваться или какие у него ключевые возможности. Правда, стоит учитывать ограничения: ИИ пока не справляется с узкоспециализированными вопросами. Так, попытка узнать, оптимизирован ли Instagram* для планшетов, осталась без ответа.

Чтобы упростить взаимодействие, Play Store предлагает список популярных вопросов под полем ввода. Он меняется в зависимости от выбранного приложения. Например, у WhatsApp появится «Как создать группу?», а у X (Twitter) — «Как изменить имя пользователя?».

Новая секция появляется над описанием обновлений

Раздел с Gemini размещён прямо над блоком «Что нового» и дополнен пометкой «Создано ИИ» в нижнем левом углу — чтобы пользователи понимали, откуда берётся информация.

По данным СМИ, функция активно распространяется в версии Play Store 46.1.39-31. На некоторых Android-устройствах с актуальной версией Play Store и установленным последним обновлением системы Google Play этот раздел уже появился.

Функция пока работает не везде

На данный момент новый блок отображается только для популярных приложений — таких как WhatsApp, Instagram*, Apple Music и YouTube Music. Ожидается, что список будет расширяться в ближайшие недели.

Умный помощник сэкономит время

Раньше, чтобы узнать, что умеет то или иное приложение, нужно было либо установить его, либо внимательно изучать описание в магазине. С Gemini это стало проще: теперь Play Store может сразу рассказать, чего ожидать от приложения — это особенно удобно при выборе между схожими программами.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.