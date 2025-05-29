Steam Deck стал ещё полезнее: теперь на портативной консоли доступно полноценное приложение GeForce NOW от NVIDIA. О его выходе напомнили ещё на выставке CES, а теперь владельцы устройства могут запускать более 2200 игр через облако — в разрешении до 4K и с частотой 60 кадров в секунду.

Облачные технологии: больше графики — меньше нагрузки

Даже если игра уже установлена на Steam Deck, использование GeForce NOW даёт ряд преимуществ. Стриминг обеспечивает поддержку HDR, DLSS 4 и технологии Reflex в совместимых проектах, а графические настройки можно выкручивать на максимум без ущерба для производительности. Сам Steam Deck здесь работает как экран и контроллер — основная нагрузка ложится на серверы NVIDIA.

+50% времени работы от аккумулятора

Один из главных плюсов — резкое снижение энергопотребления. По словам NVIDIA, в режиме GeForce NOW Steam Deck может проработать до 50% дольше по сравнению с локальным запуском той же игры. С учётом того, что автономность Steam Deck нередко становилась причиной критики, это серьёзное улучшение.

Доступ к играм, которых нет на Steam Deck

Сервис открывает доступ к тайтлам, которые ранее были недоступны на консоли. GeForce NOW работает с библиотеками Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass (PC), Ubisoft, Battle.net и другими площадками. Это позволяет запускать даже такие ресурсоёмкие игры, как Clair Obscur: Expedition 33, Oblivion Remastered, Monster Hunter Wilds и Microsoft Flight Simulator 2024 — при максимальных настройках графики.

Можно подключить к телевизору — и играть на большом экране

Steam Deck легко подключается к телевизору через док-станцию или кабель, а значит, геймеры смогут запускать облачные проекты прямо на большом экране, используя свою портативную консоль как медиацентр.

Есть бесплатный план, но с ограничениями

Попробовать GeForce NOW можно бесплатно, но бесплатная версия имеет ограничения — долгие очереди и сессии не более одного часа. Сейчас действует акция: 6 месяцев подписки Performance обойдутся в $30, после чего стоимость вернётся к стандартным $50.