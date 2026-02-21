AMD и Intel могут сдвинуть релизы своих следующих настольных процессоров — Zen 6 (Olympic Ridge) и Nova Lake — ближе к CES 2027. По данным публичных утечек и рыночных источников, производственные ограничения и приоритеты в сторону серверных чипов и ИИ‑инфраструктуры заставляют вендоров пересматривать сроки: то, что раньше считалось релизом в конце 2026 года, теперь всё чаще обсуждается как событие на выставке в январе 2027 года.

Дата выхода Zen 6 и Nova Lake

Ожидания по Zen 6 изначально были размыты: часть дорожных карт ставила мобильные версии на 2027 год, а полноценный выпуск настольных чипов предполагался синхронно с Intel. Теперь источники говорят о «сдвиге» — AMD, возможно, оставит мобильные линии на 2027 год, а массовый дебют настольных Ryzen перенесут за пределы 2026 года, чтобы снизить риск перебоев на рынке.

Intel в публичных заявлениях ещё недавно подтверждала планы на конец 2026 года, но локальные утечки в Weibo (пользователь Golden Pig Upgrade) сообщили, что Nova Lake‑S могут быть показаны только на CES 2027. При этом остаётся шанс, что некоторые версии процессоров появятся в четвертом квартале 2026 года, а полноценная линейка дебютирует официально на выставке.

Технические ожидания

О технической начинке известно из утечек и прежних материалов — обычная смесь масштабирования ядер и увеличения кэша. Ключевые предположения выглядят так:

Zen 6 (Olympic Ridge): появление 12‑ядерного CCD, что даёт возможность собрать 24‑ядерный флагман Ryzen.

Nova Lake (Intel): до 52 ядер в топовой версии, примерно до 288 МБ bLLC и заявленный пик энергопотребления в PL4 до ~700 Вт для самых горячих конфигураций.

Промежуточные обновления: у Intel ещё не анонсирован обновлённый Arrow Lake, а мобильный Panther Lake уже вышел — десктопная линейка должна усилить этот цикл.

Почему возможны задержки Zen 6 и Nova Lake

Причины сдвигов — не просто каприз маркетинга. Intel уже перераспределяла производственные мощности в пользу серверных процессоров, а спрос на железо для ИИ подталкивает производителей концентрироваться на более прибыльных сегментах. Параллельно поставки пластин и тестирование новых узлов остаются узким местом для всех игроков.





Для AMD ситуация похожа, только со своей спецификой: компания сильно зависит от подрядчиков по производству кристаллов, и уже планировала «ступенчатый» запуск Zen 6 — мобильные и серверные версии могут иметь приоритет, а настольная массовка выйдет позже, чтобы не создавать лишнего стресса в цепочке поставок.

Влияние на рынок и пользователей

Задержки новых процессоров обычно дают два эффекта: временное затишье на обновлениях настольных платформ и давление на цены на комплектующие. Уже сейчас оперативная память и SSD подорожали, видеокарты показали рост цен — дефицит новинок может поддерживать такой тренд ещё дольше.

С другой стороны, более поздний запуск даёт производителям шанс довести архитектуры до ума и лучше сбалансировать выпуск между сегментами (мобильные, настольные, серверные). Для энтузиастов это значит: кто‑то отложит апгрейд, кто‑то — дождётся «идеального» флагмана, а сборщики систем и OEM‑партнёры получат больше времени на подготовку платформ под новые сокеты и материнские платы.

Наконец, если Nova Lake и Zen 6 действительно появятся на CES 2027, это станет удобной точкой для синхронного анонса и демонстрации конкуренции в более зрелом виде — чем раньше, когда часть моделей выходила поодиночке и задержки усиливали эффект раздвоения рынка.

Остаётся открытый вопрос: выдержат ли пользователи и партнёры ещё один год неопределённости, или компании предпочтут ускорить релизы, пожертвовав распределением мощности в дата‑центры. Ответ получим ближе к концу 2026 года — или прямо в январе на CES 2027.